هل يجوز للمشافي الخاصة في روسيا استيراد لقاح "فايزر" ضد كورونا؟

علقت هيئة الرقابة الفدرالية الروسية في مجال الرعاية الصحية على خطط فرع مستشفى "هداسا" الإسرائيلي في موسكو بشأن تصدير لقاحات أجنبية ضد فيروس كورونا إلى البلاد.

وذكّرت الهيئة في بيان نشرته وكالة "تاس" اليوم الخميس بأن المستشفيات الخاصة العاملة في روسيا ليست مخولة باستخدام اللقاحات التي لم يتم اعتمادها في البلاد، بما فيها ذلك الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحظر المفروض على تصدير اللقاحات غير المسجلة إلى البلاد واستخدامها في أراضيها يطال خاصة المؤسسات الطبية العاملة على أساس المجموعة الطبية الدولية، منها مستشفى "هداسا" الذي يعمل فرعه ضمن مجمع سكولكوفو العلمي.

وأكدت الهيئة أنه لا يجوز إدخال العقاقير غير المسجلة إلى أراضي المجموعة الاقتصادية الأوروآسيوية لأغراض تتعلق بالمجموعة الطبية الدولية إلا بموجب ترخيص خاص، لكن طريقة إصدار مثل هذه الوثيقة لم تحدد بعد.

وسبق أن أكد المكتب الإعلامي لشركة "فايزر" أن الشركة تدرس إمكانية تقديم طلب لتسجيل لقاحها ضد كورونا في روسيا.

وكانت العديد من الدول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، قد وافقت على استخدام لقاح "فايزر".

المصدر: تاس