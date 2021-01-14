موسكو تضاعف جهود التطعيم ضد فيروس كورونا

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس عن تكثيف حملة التطعيم المجاني ضد فيروس كورونا المستجد بأكثر من ضعفين.

وأكدت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، افتتاح 30 مركز تطعيم إضافيا في المدينة اليوم، مشيرة إلى فتح باب التسجيل فيها اعتبارا من يوم أمس.

وتجاوز بذلك إجمالي عدد مراكز التطعيم ضد الفيروس التاجي في العاصمة الروسية عتبة الـ100.

وقالت المسؤولة: "بفضل افتتاح المراكز الجديدة وتحسين أساليب عمل المراكز التي فتحت أبوابها سابقا، تمكنا من مضاعفة جهود التطعيم بأكثر من ضعفين كي يكون بإمكان جميع الراغبين تلقي اللقاح دون ازدحام وفي الوقت الملائم".

وأصبحت موسكو أول إقليم روسي أطلق حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك V".

وسجل في العاصمة الروسية منذ بداية الجائحة أكثر من 871.5 ألف إصابة بالعدوى، منها 12173 حالة وفاة على الأقل.

المصدر: RT