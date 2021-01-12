وسائل إعلام: سفينة إنزال روسية تدخل البحر المتوسط

دخلت سفينة الإنزال الكبيرة الروسية "ساراتوف" مياه البحر الأبيض المتوسط، وفقا لمواقع إلكترونية في مدينة اسطنبول التركية، حيث نشرت صورا لمرور السفينة بمضيق البوسفور، اليوم الثلاثاء.

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وبحسب المواقع فإن "ساراتوف" تتجه نحو ميناء طرطوس السوري، حيث تمتلك القوات البحرية الروسية نقطة إمداد لوجستي.

وتتكون مجموعة القطع التابعة للأسطول الحربي الروسي المتواجدة حاليا في البحر الأبيض المتوسط من أكثر من 10 سفن قتالية ومساعدة.

ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، فإن سفن الإنزال الكبيرة والسفن المساعدة التابعة للبحرية الروسية، إضافة إلى سفن مستأجرة من قبل الأسطول الروسي، تشارك في عملية نقل شحنات إلى مجموعة الطيران الروسي المتمركزة في مطار حميميم (بريف اللاذقية) ونقطة الإمداد في ميناء طرطوس ووحدات الجيش الحكومي السوري.

المصدر: إنترفاكس