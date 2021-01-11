زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب حدود روسيا مع منغوليا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجة بمقياس ريختر، صباح يوم الثلاثاء، منطقة عند الحدود الروسية مع منغوليا.

وأفادت الهيئة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل بأن الهزات الأرضية تم رصدها في حوالي الساعة 00:32 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان يقع على بعد 277 كيلومترا من مدينة أنغارسك في مقاطعة إيركوتسك وعلى عمق 10 كيلومترات.

وقالت الهيئة الأوروبية المتوسطية إن قوة الزلزال بلغت مستوى 6.5 درجة بمقياس ريختر، بينما تحدثت الهيئة الجيولوجية الأمريكية عن وصولها إلى نقطة 6.8 درجة.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

كما ذكرت الهيئة الأوروبية المتوسطية أن زلزالا بقوة 6.8 درجة وقع في نفس التوقيت تقريبا على بعد 182 كيلومترا من مدينة مورين شمال منغوليا.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.8 in Russia-Mongolia Border Region 40 min ago pic.twitter.com/Q1eJqqMZBY — EMSC (@LastQuake) January 11, 2021

المصدر: وكالات