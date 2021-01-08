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مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة خفيفة غرب روسيا

أخبار روسيا

مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة خفيفة غرب روسيا
tass.ru
موقع تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة لينينغلااد غرب روسيا يوم 8 يناير.
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أفادت مصادر مطلعة بمقتل 3 أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة لينينغراد غرب روسيا، اليوم الجمعة.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة خفيفة انطلقت في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي من مطار غوستيليتسي في مقاطعة لينينغراد  تحطمت بعد مرور وقت وجيز من إقلاعها.

بدورها، نقلت وكالة "تاس" عن مصادر في نيابة النقل وخدمة الإسعاف في مقاطعة لينينغراد أن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص ونجم عن اصطدام طائرة من طراز "Piper" كان على متنها عدة أشخاص مع طائرة أخرى من نوع "Cessna"، ما أسفر عن تحطم الأولى بينما تمكن قائد الثانية من الهبوط بسلام.

وزعمت المصادر نجاة طفل كان على متن طائرة "Piper"، لكن وزارة الطوارئ نفت صحة هذه المعلومات.

المصدر: "تاس" + وكالات

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