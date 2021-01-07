بوتين يهنئ الروس بعيد الميلاد

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، الروس بعيد الميلاد، وثمن مساهمة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وغيرها من الطوائف المسيحية في تنشئة الأجيال والحرص على دعم الحوار بين القوميات والأديان.

وقال بوتين في تهنئته إن "هذا العيد الرائع ينير العالم بنور اللطف والحب، ويمنح الفرح والأمل لملايين الناس، ويحولهم إلى قيم روحية دائمة".

وأضاف أنه "من المهم أن تولي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وغيرها من الطوائف المسيحية اهتماما لا ينقطع لمسائل التنشئة الأخلاقية السليمة للمجتمع، وتقوية مؤسسة الأسرة، وتربية الجيل الناشئ".

المصدر: نوفوستي