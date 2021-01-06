تقرير: أسطول الحافلات الكهربائية في موسكو الأكبر في أوروبا

التحقت الحافلة الكهربائية رقم 600 بأسطول الباصات الكهربائية الروسية في العاصمة موسكو، في إطار جهود تحسين جودة النقل والمحافظة على البيئة بموجب برنامج حكومي هادف.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه "تم تركيب ستائر حرارية للأبواب والنوافذ الجانبية، وكاميرات شاملة يستخدمها السائق ونظام عد آلي خاص يحصي الركاب، إضافة إلى النظام الإلكتروني للدفع" المعمول به في جميع وسائط النقل.

وقال نائب رئيس بلدية موسكو رئيس دائرة النقل وتطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات في المدينة مكسيم ليكسوتوف: "وصلت اليوم الحافلة الكهربائية رقم 600 إلى موقفها في موسكو، وهي الحافلة اليوبيلية التي تنتجها مجموعة شركات "KAZ"... في أقل من عامين، أصبح أسطول الحافلات الكهربائية في موسكو الأكبر في أوروبا".

وأضاف: "سيتم إدخال 400 حافلة خلال العام 2021 للخدمة ليصبح الأسطول بنهاية العام الجاري 1000 حافلة".

من جهتهم، يشيد سائقو الحافلات الكهربائية "بقدرتها على المناورة وهدوئها وموثوقيتها وسلاسة استخدامها".

وتستوعب مقصورة الركاب في الحافلة الكهربائية الجديدة 85 شخصا، وهي مجهزة بشاشات، ومقابس لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وخدمة الإنترنيت المجانية متاحة فيها كسائر وسائط النقل في موسكو ومعظم مدن البلاد.

ويتم شحن الحافلات الكهربائية في فترة تستغرق من 6 - 10 دقائق، ويمكنها السير لمسافة 40-50 كيلومترا بعد عملية الشحن.

يشار إلى أن موسكو تحطم من حين لآخر أرقاما أوروبية وعالمية قياسية في مواصلاتها وشبكات قطاراتها ومترو أنفاقها ومعالمها السياحية والمعمارية وحدائقها وغير ذلك من ميادين.

المصدر: "موسكو 24"