روسيا تعرب عن استعدادها للتعاون مع البرلمان الفنزويلي الجديد

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، استعداد موسكو للعمل بشكل مكثف مع الجمعية الوطنية الفنزويلية الجديدة، البرلمان.

وقالت: "نؤكد عزمنا على العمل بشكل مكثف مع فنزويلا الصديقة وشعبها وسلطاتها الشرعية. وسنواصل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تتطور باطراد في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأجريت الانتخابات النيابية في فنزويلا في 6 ديسمبر الماضي، وشارك فيها 107 أحزاب وجمعية سياسية، وأكثر من 14 ألف مرشح وتم تشكيل الجمعية الوطنية لفنزويلا، فيما رفض زعيم المعارضة خوان غوايدو التياره المعارض خوض الانتخابات.

ويقود تحالف الأحزاب الاشتراكية الفنزويلية الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم بزعامة الرئيس نيكولاس مادورو.

المصدر: "نوفوستي"