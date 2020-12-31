كم مرة تحتفل روسيا بعيد رأس السنة خلال 24 ساعة؟

ابتداء من إقليم كامتشاتكا ودائرة تشوكوتكا في أقصى شمال شرق البلاد، وصولا إلى مقاطعة كالينينغراد في أقصى غربها، تبدأ أقاليم روسيا الـ85 تباعا الاحتفال بعيد رأس السنة.

وتنقسم أراضي روسيا عموما إلى 11 منطقة زمنية بفارق ساعة واحدة بينها، ما يعني أن روسيا تحتفل فعليا بحلول عيد رأس السنة 11 مرة خلال 24 ساعة.

وقد أصبحت منطقة توقيت كامتشاتكا (12 ساعة زائد توقيت غرينيتش GMT) أول منطقة في روسيا استمع مواطنوها إلى تهنئة الرئيس فلاديمير بوتين بالعيد، وستليها مناطق توقيت ماغادان ثم فلاديفوستوك ثم ياقوتيا ثم إيركوتسك ثم كراسنويارسك ثم أومسك ثم يكاتيرينبورغ ثم سامارا ثم موسكو ثم كالينينغراد (ساعتين زائد GMT).

المصدر: RT