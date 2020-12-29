لجنة التحقيقات الروسية تفتح قضية جنائية ضد نافالني بتهمة الاحتيال

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن فتح قضية جنائية بتهمة الاحتيال بحق الناشط والمدون الروسي أليكسي نافالني.

وحسب مواد التحقيق، فإن عددا من المنظمات غير الحكومية التي يديرها نافالني وأنصاره جمع تبرعات بحجم 588 مليون روبل (نحو 8 ملايين دولار)، لكن نافالني أنفق 356 مليون روبل منها (4.8 مليون دولار) على الأغراض الشخصية.

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وأشارت لجنة التحقيق إلى أن نافالني أنفق الأموال على "شراء ممتلكات خاصة وأغراض ذات قيمة مادية وتغطية النفقات الشخصية، بما في ذلك الاستجمام في الخارج"، ما يخالف الأغراض المعلنة للتبرعات.

وفي حال إدانة نافالني في هذه القضية، فإنه قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات مع غرامة مالية تصل إلى مليون روبل (13.5 ألف دولار).

المصدر: "نوفوستي"