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بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في سوريا

أخبار روسيا

بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في سوريا
Sputnik Алексей Никольский
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو (أرشيف).
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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع في سوريا والتعاون في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا.

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وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين ونتنياهو أجريا محادثات هاتفية تطرقا فيها إلى "القضايا الملحة للعلاقات الروسية الإسرائيلية في مجالات مختلفة"، حيث "أكدا تصميمهما المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب، بما في ذلك في سياق مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".

وأضاف الكرملين أنه تم خلال المكالمة "بحث القضايا الإقليمية بالتركيز على بعض جوانب تطورات الأوضاع في سوريا".

وتبادل بوتين ونتنياهو التهاني بمناسبة أعياد رأس السنة واتفقا على الاستمرار في الاتصالات الثنائية.

المصدر: RT

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