حكم بالسجن 12.5 عاما على مؤرخ روسي قتل طالبة

أصدرت محكمة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية اليوم الجمعة حكم إدانة بحق المؤرخ أوليغ سوكولوف الذي قتل طالبة دكتوراه كانت عشيقة له، وقام بتقطيع جثتها.

وأقرت القاضية، يوليا ماكسيمينكو، بأن سوكولوف (64 عاما) ارتكب الجريمة المروعة عمدا، على الرغم من أنها كانت دون سابق التخطيط، وحكمت بسجن المؤرخ 12 عاما بتهمة القتل، وستة أشهر إضافية بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير مشروعة.

وسيقضي سوكولوف العقوبة في سجن مشدد الحراسة.

وأعربت عائلة الضحية، طالبة الدكتوراه، أناستاسيا يشينكو، عن ارتياحها إزاء الحكم ولا تنوي طلب مراجعته، على الرغم من أن المدعين طلبوا أصلا سجن المؤرخ لمدة 15 عاما.

وتعود القضية المدوية إلى شهر نوفمبر الماضي، إذ قتل سوكولوف، ( كان عالما بارزا مختصا بعهد نابليون بونابرت في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية ويحظى بشهرة واسعة في الأوساط العلمية داخل روسيا وخارجها) ببندقية عشيقته أناستاسيا يشينكو (24 عاما) التي كانت تقيم معه في شقته المطلة على رصيف نهر مويكا وسط مدينة بطرسبورغ.

وبعد عدة أيام من ارتكاب الجريمة، حاول سوكولوف التخلص من الجثة وقام بتقطيعها ورميها في النهر، لكنه انزلق وسقط في مياه النهر بنفسه.

Reuters Anton Vaganov

وانتشل رجال الإنقاذ الرجل من النهر وكانت بحوزته شنطة عثر داخلها على أجزاء من جثة المرأة ومسدس هوائي.

وعثرت الشرطة داخل شقة المؤرخ على أجزاء أخرى من جثة الضحية، منها رأس المرأة، والبندقية التي نفذت بها الجريمة ومنشار وفأس وأمتعت الضحية الشخصية.

وأقر المؤرخ أصلا بأنه ارتكب الجريمة وسط خلاف اندلع بين العشيقين لأسباب عاطفية، لكنه غير روايته لاحقا وادعى أن المرأة أصيبت بالهيستيريا وهو أطلق رصاصة في الهواء لتهدئتها، لكن الطلقة ضربت رأس الضحية صدفة!.

وأكدت الفحوصات النفسية أن سوكولوف الذي أقر بذنبه لا يعاني من أمراض نفسية وكان يدرك ما يفعله.

المصدر: نوفوستي