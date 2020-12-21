روسيا.. كشف سبب زيادة عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في أيام معينة

ترتبط زيادة عدد الإصابات الجديدة بـ كوفيد-19 في أيام معينة في روسيا، باختلاف عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها للمواطنين، في الأيام المختلفة من الأسبوع.

وقالت ناتاليا بشينيشنايا نائبة مدير معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة التابع الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إن الوضع بشكل عام مع الفيروس التاجي، كان في البلاد عند مستوى مستقر إلى حد ما، لمدة نصف شهر تقريبا.

وأضافت بشينيشنايا، في حديث للصحفيين: "خلال نصف شهر تقريبا، كان الوضع في روسيا فيما يتعلق بانتشار كوفيد-19، مستقرا إلى حد ما، والزيادة في الحالات الجديدة المكتشفة في أيام معينة، مرتبطة بالعدد المختلف للاختبارات التي يتم إجراؤها في أيام مختلفة من الأسبوع".

في وقت سابق، أعلنت السلطات الطبية، أنه تم خلال اليوم الماضي، تسجيل ارتفاع قياسي بالعدد اليومي لإصابات كوفيد المكتشفة في البلاد.

وذكرت أن عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 29350، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في روسيا، إلى 2877727 حالة.

المصدر: نوفوستي