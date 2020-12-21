بيسكوف: ننفي رسميا وبحزم ضلوع روسيا في هجمات القرصنة على المؤسسات الأمريكية

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو غير ضالعة في هجمات القراصنة على مؤسسات وشركات حكومية أمريكية.

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وقال المتحدث باسم الكرملين في تصريح للصحفيين: "روسيا ليست متورطة في مثل هذه الهجمات وخاصة في هذا الهجوم. نعلن ذلك رسميا وبحزم".

وشدد بيسكوف على أن "أي اتهامات بتورط روسيا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وتعد على الأغلب استمرارا لرهاب روسيا الأعمى، والذي يتم اللجوء إليه في أي حادث".

المصدر: تاس