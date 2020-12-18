روسيا تبدأ في تطعيم رواد الفضاء والعاملين في "ستار سيتي" ضد كورونا

قالت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" إن روسيا بدأت بتطعيم رواد الفضاء والعاملين في "ستار سيتي"، وهي بلدة مغلقة قريبة من موسكو تستضيف برنامج الفضاء الروسي.

وقبل فترة انطلقت في روسيا حملة تطعيم باللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V"، تشمل في المقام الأول، العاملين في القطاعين الطبي والتعليمي. وحتى الآن، تم تطعيم أكثر من 200 ألف شخص.

وذكرت "روس كوسموس"، أنه تم اليوم الجمعة تطعيم رائدي الفضاء نيكولاي شوب وأوليغ أرتيمييف، وهو أحد أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية سابقا، بالجرعة الأولى من جرعتي اللقاح "سبوتنيك V".

وقالت أولغا مينينا رئيسة المستشفى المحلي، إن رائدي الفضاء تطوعا بأخذ اللقاح المسمى باسم سبوتنيك، أول قمر صناعي في العالم.

المصدر: "رويترز"