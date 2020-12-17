روسيا تتلقى العينات الأولى من "سبوتنيك v" المصنع في الهند

أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، أن بلاده تلقت العينات الأولى من لقاح "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا، الذي تم إنتاجه في الهند.

وأشار ديميترييف في مقابلة لقناة "روسيا 24"، إلى أنه "يتم حاليا اختبار جودة العينات ومدى صلاحيتها".

وقال: "في الهند، لدينا اتفاقيات مع 4 شركات تصنيع كبرى ستنتج لقاحنا. علاوة على ذلك، تم إرسال العينات الأولية للقاح المنتج في الهند بالفعل إلى روسيا".

وأضاف: "ستنتج الهند حوالي 300 مليون جرعة لنا".

وشدد المسؤول الروسي على أن موسكو ستحصل على "مزيد من اللقاحات العام المقبل".

وأطلقت وزارة الصحة الروسية، الثلاثاء الماضي، حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن "العدد الإجمالي للمنظمات الطبية التي تشارك في التطعيم في مناطق روسيا يبلغ 1229".

وأضاف، أن "ما يقرب من 90 منظمة طبية في مناطق روسيا تتسلم شحنات من اللقاح وتسهر على توزيعها للمراكز، التي تشرف على عملية التطعيم".

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"