بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا سنويا موسعا

من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا سنويا موسعا حيث سيجيب عن أسئلة الصحفيين ومواطني البلاد بشأن المسائل الأكثر إلحاحا.

وبسبب جائحة فيروس كورونا، ينظم في هذا العام المؤتمر الذي سينطلق في منتصف النهار بتوقيت موسكو (أي 09:00 بتوقيت غرينيتش) بصيغة افتراضية عبر نظام فيديو كونفرانس.

وسيشارك بوتين في المؤتمر من مقره في نوفو أوغاريوفو في ضواحي موسكو، فيما سيعمل الصحفيون من مركز التجارة الدولية في موسكو، بالإضافة إلى منصات خاصة تم إنشاؤها في أكبر مدن البلاد.

وبشكل عام، تم اعتماد 774 صحفيا للمؤتمر سيعمل 237 منهم من موسكو.

كما سيتاح لجميع المواطنين توجيه أسئلتهم إلى رئيس البلاد من خلال الموقع والتطبيق الخاصين، وذلك برسائل خطية أو مسجلة.

وخصصت أكبر القنوات الفدرالية الروسية ثلاث ساعات للمؤتمر، لكن من الصعب التنبؤ بمدته.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن مؤتمر رئيس الدولة سيكون "فعالية طويلة وحافلة ومكثفة".

المصدر: تاس