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بوتين يعزي في وفاة "صوت الكرملين"

أخبار روسيا

بوتين يعزي في وفاة
Sputnik Mikhail Klimentyev
المذيع الرسمي للكرملين، يفغيني خوروشيفتسيف
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أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لعائلة مذيع الكرملين الرسمي، يفغيني خوروشيفتسيف، الذي توفي اليوم الأحد عن عمر 76 عاما، وفقا لما أورده الكرملين.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن خوروشيفتسيف كان "صوتا" للكرملين، يسمع أثناء العروض العسكرية على الساحة الحمراء، وفي كل الفعاليات الرسمية بمشاركة رئيس الدولة.

وذكر بيسكوف أن خوروشيفتسيف كان تلميذا للمذيع السوفيتي الشهير، يوري ليفيتان، الذي كان يذيع بصوته المميز بيانات السلطات السوفيتية أثناء حرب الاتحاد السوفيتي ضد ألمانيا النازية (1941-1945).

ومنذ العام 2006، كان خوروشيفتسيف يعمل كمذيع لعروض عيد النصر الذي تحتفل به روسيا في 9 مايو، إضافة إلى إذاعته لفعاليات مهرجان "برج سباسكايا" للموسيقى العسكرية المقام في الكرملين. 

المصدر: تاس

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