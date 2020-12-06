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موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار روسيا

موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Maxim Shemetov
المستشفيات في روسيا - أرشيف
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو اليوم الأحد، أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 9425 شخصا.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بواقع أكثر من 647 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 490 ألف شخص.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا تجاوز حاجز المليوني حالة، وبلغ حوالي مليونين و460 ألفا.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء 2 ديسمبر، ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: "إنترفاكس"

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