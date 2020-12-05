صحيفة: أقارب غورباتشوف توقفوا عن زيارته

توقف أقارب الزعيم الأخير للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، عن زيارته، مثلما كتبت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية، في مقالة نشرتها اليوم السبت.

وفي تعليقه على فيلم "غورباتشوف. الجنة" الوثائقي للمخرج الروسي، فيتالي مانسكي، والذي تم عرضه مؤخرا أثناء مهرجان "أرت دوك فيست" للأفلام الوثائقية، نقل كاتب المقالة عن غورباتشوف قوله إن حفيدتيه لا تأتيان لرؤيته، مشيرا إلى أن مساعد غورباتشوف بات الشخص الوحيد الذي يعتني به ويعينه في شيخوخته بحيث يصعب عليه الوقوف من مقعده ويتحرك بواسطة آلية خاصة.

وذكرت الصحيفة أن غورباتشوف يعيش بضواحي موسكو في منزل يحيطه سياج كبير مزود بالأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة، وهو مسكن ممنوح له من قبل الدولة للانتفاع فقط.

وكان الرئيس السوفيتي السابق يكسب رزقه سابقا عن طريق إلقاء محاضرات في مختلف أنحاء العالم، وكان أكبر أجر تلقاه خلال أنشطته هذه يقدر بـ 400 ألف دولار.

وفي أكتوبر الماضي، سلم غورباتشوف بإمكانية إعادة الاتحاد السوفيتي، مع أنه شدد على أن هذه العملية ستتطلب وقتا طويلا جدا.

المصدر: Lenta.ru