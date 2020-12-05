بوتين: مواجهة كورونا وحدت ملايين المواطنين في أنحاء روسيا

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بجهود المتطوعين المشاركين في مواجهة جائحة فيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن التصدي للعدوى وحد ملايين المواطنين الروس.

إقرأ المزيد

وخلال لقاء عبر الفيديو عقده بوتين، اليوم السبت، مع ممثلي حركة المتطوعين الروس والمشاركين في المرحلة النهائية من مسابقة "المتطوع الروسي - 2020"، هنأ بوتين جميع المواطنين الذين يبذلون جهودهم في مجال الأنشطة التطوعية عبر روسيا، باليوم الدولي للمتطوعين، قائلا: "الحقيقة أن مكافحة الإرهاب وحدت، أيها الأصدقاء الأعزاء، أناسا كثيرين جدا، بل ملايين المواطنين المتعاطفين في مختلف أنحاء البلاد".

المصدر: نوفوستي