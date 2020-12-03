الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتخطى لأول مرة الـ28 ألفا

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا لأول مرة عتبة الـ28 ألفا، فيما تستعد البلاد لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 28145 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 25345 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 21.2% من المرضى الجدد.

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وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7750 إصابة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3692 إصابة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 554 حالة وفاة (بعد قفزتين غير مسبوقتين بـ589 و569 وفاة أمس وأول أمس) فيما تماثل 29502 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و375546 إصابة مؤكدة، منها 41607 حالات وفاة و474088 حالة نشطة ومليون و859851 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 77.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (493 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية) فيما لا يزال أكثر من 518 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وعلى خلفية تفشي كورونا بوتائر غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس توجيهات بإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد العدوى اعتبارا من أواخر الأسبوع القادم.

وسجلت السلطات الروسية حتى الآن لقاحين مضادين للفيروس التاجي يخضعان حاليا للمرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات السريرية.

المصدر: RT