موسكو تشيد بنجاح الصين في مكافحة كوفيد 19

أشاد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بجهود ونجاح الصين في مكافحة فيروس كورونا، معتبرا أن ذلك يستحق الثناء.

وقال ميشوستين خلال اجتماع دوري لرؤساء حكومتي روسيا والصين، عُقد يوم الأربعاء عبر الفيديوكونفرانس، "أعتقد أن نجاح الصين في مكافحة فيروس كورونا يستحق الثناء".

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أنه "حتى في ظل الظروف الصعبة للوباء، لم ينقطع الحوار بين البلدين، وهذا ما يعكس الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين".

وتابع قائلا، "احتفلنا العام الماضي بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية (بين البلدين)، واحتفلنا هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنصر معا، لأنه خلال الحرب العالمية الثانية، قاتلت شعوبنا جنبًا إلى جنب ضد عدو مشترك. والآن، عندما يواجه العالم خطر الإصابة بفيروس كورونا.. إننا ندعم بعضنا البعض".

المصدر: نوفوستي