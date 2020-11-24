Yandex تتصدر قائمة أفضل أرباب العمل في روسيا

تصدرت شركة Yandex الروسية للتقنيات الرقمية قائمة أفضل أرباب العمل في روسيا في التصنيف الجديد الذي أعدته مجلة "فوربس" لأفضل خمسين مؤسسة روسية.

وقالت المجلة: "تصدرت شركة Yandex التصنيف الأول لأفضل 50 رب عمل في روسيا".

وجاءت في المركز الثاني شركة إنتاج الألماس Alrosa التي احتلت المركز السابع العام الماضي.

وفي المركز الثالث جاء Tinkoff-Bank، الذي شغل العام الماضي المركز 25.

وخلال تحديد الأفضل، تم الأخذ بظروف العمل والسياسات الاجتماعية والبيئية للشركات، وآراء الخبراء وبينهم بعض رؤساء الجامعات الروسية.

المصدر: نوفوستي