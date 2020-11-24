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Yandex تتصدر قائمة أفضل أرباب العمل في روسيا

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Yandex تتصدر قائمة أفضل أرباب العمل في روسيا
Sputnik
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تصدرت شركة Yandex الروسية للتقنيات الرقمية قائمة أفضل أرباب العمل في روسيا في التصنيف الجديد الذي أعدته مجلة "فوربس" لأفضل خمسين مؤسسة روسية.

وقالت المجلة: "تصدرت شركة Yandex التصنيف الأول لأفضل 50 رب عمل في روسيا".

وجاءت في المركز الثاني شركة إنتاج الألماس Alrosa التي احتلت المركز السابع العام الماضي.

وفي المركز الثالث جاء Tinkoff-Bank، الذي شغل العام الماضي المركز 25.

وخلال تحديد الأفضل، تم الأخذ بظروف العمل والسياسات الاجتماعية والبيئية للشركات، وآراء الخبراء وبينهم بعض رؤساء الجامعات الروسية.

المصدر: نوفوستي

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