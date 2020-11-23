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بوتين يقر استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات

أخبار روسيا

بوتين يقر استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات
Sputnik
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أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات في روسيا حتى عام 2030.

وورد في الاستراتيجية الجديدة أن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي نتيجة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تتمثل في عدة أمور بينها ظهور أشكال جديدة من الأنشطة غير القانونية للجماعات الإجرامية، وتعزيز هذه الجماعات للسرية والتخفي في ما يتعلق بقنوات التوريد والتوزيع، واستخدام أحدث السبل المالية لغسيل الأموال، واستخدام الإنترنت على نطاق واسع للترويج لتعاطي المخدرات.

ونتيجة لسياسة مكافحة المخدرات في الفترة 2010-2020، استقر الوضع في مجال مكافحة المخدرات في البلاد عموما، لكنه يبقى متوترا في بعض المناطق وكل سنة تكشف الأجهزة الأمنية المختصة حوالي 200 ألف جريمة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

المصدر: إنترفاكس

 

 

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