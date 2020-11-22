الداخلية الروسية تستحدث بنك بيانات بيومترية للمواطنين والأجانب

قالت وزارة الداخلية الروسية، إنها ستشكل خلال ثلاث سنوات، بنك بيانات بيومترية للمواطنين والأجانب، وهو ما سيسمح بتحديد هوية الشخص من خلال صور الوجه وبصمات الأصابع.

وقال مصدر في الوزارة لوكالة "تاس": "الفترة المحددة لتنفيذ العمل في مجال إنشاء نظام المعلومات الفيدرالي للمحاسبة البيومترية - 2021-2023".

وخلال الفترة المذكورة، "يجب تصميم البرمجيات اللازمة لتشكيل وصيانة واستخدام بنك البيانات المركزي للمعايير الحيوية لمواطني روسيا والمواطنين الأجانب والأفراد عديمي الجنسية ". في عام 2014، أعلن وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، عن فكرة إنشاء نظام معلومات يجمع البيانات البيومترية للمواطنين.

في المستقبل، يجب أن يجمع هذا النظام، المعلومات عن بصمات الأصابع والمعلومات الصوتية، وأن يضم مختبرات تحليل الحمض النووي، ومجمعات لتحديد الهوية الحيوية للأفراد، وتحديد حركة المركبات وسجلات التحقيق والطب الشرعي وغيرها.

المصدر: تاس