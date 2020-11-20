موسكو تسجل 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو يوم الجمعة، أن العاصمة الروسية سجلت 74 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 8233 شخصا.

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وانخفض المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة الجمعة بشكل طفيف مقارنة بيوم الخميس، حيث تم تسجيل 77 وفاة.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا تجاوز في 19 نوفمبر حاجز المليوني حالة.

ووصل عدد الحالات الخاضعة للعلاج في الوقت الراهن إلى 453 ألفا حتى يوم الجمعة 20 نوفمبر.

وسلجت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بنحو 540 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء.

المصدر: وكالات