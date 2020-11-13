الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تلامس لأول مرة الـ22 ألفا

في أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، سجلت روسيا قرابة 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي، عن رصد 21983 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 21608 إصابات في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85 وعلى رأسها العاصمة موسكو (5974 إصابة) وسان بطرسبورغ (1756 إصابة).

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 411 وفاة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، بعد قفزتين غير مسبوقتين بـ439 و432 وفاة في اليومين السابقين.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.2% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح مليون و880551 إصابة مؤكدة، منها 32443 حالة وفاة، و441205 حالات نشطة (ما يمثل زيادة بـ2837 منذ أمس).

وتماثل 18735 مريضا للشفاء من العدوى في البلاد خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليون و406903 أشخاص.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 67.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (636 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال 447.5 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وتسعى السلطات الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر: RT