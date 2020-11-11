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تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

أخبار روسيا

تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو
Sputnik VALERY MELNIKOV
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو يوم الأربعاء، أن العاصمة الروسية سجلت 71 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز، إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 7573.

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وانخفض المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة بشكل طفيف الأربعاء مقارنة بيوم الثلاثاء، حيث تم تسجيل 73 وفاة.

يذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 485 ألف حالة من أصل مليون و837 ألفا في عموم البلاد.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في 10 نوفمبر عن تشديد القيود في العاصمة بعد تخفيفها لمنع انتشار الفيروس، حيث تستمر أعداد المصابين الجدد بالارتفاع منذ سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي

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