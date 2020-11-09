أول رد رسمي روسي على اعتراف أذربيجان بإسقاط مروحية روسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تقيم إيجابيا اعتراف أذربيجان بإسقاط المروحية العسكرية الروسية في منطقة الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية بهذا الصدد نشر على "فيسبوك": "نقيم إيجابيا اعتراف أذربيجان بخطأها فورا. ونأخذ أيضا بعين الاعتبار تأكيدات الجانب الأذربيجاني أنه سيجري تحقيقا سريعا في هذا الحادث وستتم محاسبة المسؤولين".

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وكانت أذربيجان قد اعترفت بإساقطها مروحية عسكرية روسية من طراز "مي-24" بالخطأ فوق الحدود مع أرمينيا، وقدمت اعتذارا رسميا لموسكو، مؤكدة استعدادها لتعويض الجانب الروسي.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من طاقم المروحية، وإصابة ثالث.

المصدر: RT