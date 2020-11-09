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أول رد رسمي روسي على اعتراف أذربيجان بإسقاط مروحية روسية

أخبار روسيا

أول رد رسمي روسي على اعتراف أذربيجان بإسقاط مروحية روسية
Sputnik MAXIM BLINOV
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تقيم إيجابيا اعتراف أذربيجان بإسقاط المروحية العسكرية الروسية في منطقة الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية بهذا الصدد نشر على "فيسبوك": "نقيم إيجابيا اعتراف أذربيجان بخطأها فورا. ونأخذ أيضا بعين الاعتبار تأكيدات الجانب الأذربيجاني أنه سيجري تحقيقا سريعا في هذا الحادث وستتم محاسبة المسؤولين".

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وكانت أذربيجان قد اعترفت بإساقطها مروحية عسكرية روسية من طراز "مي-24" بالخطأ فوق الحدود مع أرمينيا، وقدمت اعتذارا رسميا لموسكو، مؤكدة استعدادها لتعويض الجانب الروسي.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من طاقم المروحية، وإصابة ثالث.

المصدر: RT

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