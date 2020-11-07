شويغو: الحملة في سوريا أتاحت التحقق من فعالية السلاح الروسي

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الحملة العسكرية في سوريا أتاحت لموسكو فرصة للتأكد من فعالية قواتها المسلحة في ظروف القتال الحديثة.

وأشار شويغو، في فيلم وثائقي نشرته قناة "زفيزدا"، إلى أن الحرب في سوريا أصبحت اختبارا لفعالية كافة أسلحة الجيش الروسي تقريبا، موضحا أن قادة كافة الوحدات العسكرية الكبيرة في الجيش الروسي شاركوا بالمعارك "في ظروف الأعمال القتالية الحديثة".

وأوضح الوزير أن جميع قادة الأفواج والفرق والجيوش والمناطق العسكرية ورؤساء الأركان والخدمات في القوات المسلحة الروسية مروا بالحرب السورية، منذ إطلاق موسكو حملة محاربة الإرهاب في هذه الدولة أواخر سبتمبر 2015.

كما لفت شويغو إلى أن الحملة العسكرية في سوريا أتاحت أيضا اختبار فعالية نظام التعليم العسكري في روسيا، قائلا: "تحققنا من كيفية التعليم وما نعلم به".

المصدر: نوفوستي