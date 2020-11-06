"فارما سينتز" تتجه لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V"

قال ميخائيل كفاسنيكوف مدير عام شركة "فارما سينتز- نورد"، إن مؤسسته تخطط لبدء الإنتاج التجاري للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، في الربع الأول من عام 2021.

وأضاف: "نحن واثقون ونفعل كل ما هو ضروري، لبدء إنتاج اللقاح على مستوى تجاري في الربع الأول من العام المقبل".

وأشار المدير العام، إلى أنه سيتم إنجاز عملية نقل التكنولوجيا بحلول نهاية العام الجاري.

في الشهر الماضي، قامت مجموعة من المختصين من مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، بالكشف على مصنع شركة "فارما سينتز- نورد"، حيث سيبدأ الإنتاج. وأكدت إمكانية استخدام مجمع الإنتاج، لتصنيع اللقاح.

وأشارت الشركة إلى أنه، تم تجهيز المصنع بمعدات حديثة لإنتاج اللقاح وفق الدورة الكاملة التي تتضمن منظومات تستخدم لمرة واحدة لإنتاج المادة الأولية الجوهرية، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات لإنتاج الشكل النهائي من الدواء سواء على شكل محلول أو في شكل دواء مجفف بالتجميد".

تأسست مجموعة "فارما سينتز" في عام 1997. تقوم بتصميم وتصنيع الأدوية لعلاج أمراض السل وفيروس الإيدز والأورام والسكري والتهاب الكبد.

وتملك الشركة 5 مؤسسات إنتاجة - في بطرسبورغ وإيركوتسك وأوسوريسك وتيومن وبراتسك.

حاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك مصلان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي العملي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

المصدر: نوفوستي