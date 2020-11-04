موسكو تسجل 67 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء يوم الثلاثاء، عن تسجيلها في العاصمة موسكو، 67 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 67 حالة جديدة، مقابل 63 في إحصائية الاثنين و68 الثلاثاء، مشيرا إلى أنه تم تأكيد وجود الالتهاب الرئوي للضحايا بعد خضوعهم لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 7071 شخصا، بعد أن كانت 7004 أشخاص في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 445181 إصابة مؤكدة، بينها 325531 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الأربعاء 5826 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 19768 إصابة و389 وفاة، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

وأعلنت السلطات الروسية مع ذلك إمكانية أن تبدأ عملية التلقيح الجماعي لسكان البلاد ضد الفيروس خلال شهر نوفمبر.

المصدر: RT