الذكرى الخامسة لمأساة تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء

أقيمت في روسيا ومصر، اليوم السبت، مراسم تذكارية لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لتحطم طائرة الركاب الروسية فوق شبه جزيرة سيناء جراء عمل إرهابي.

وأقيمت في كافة كنائس العاصمة الشمالية الروسية سانت بطرسبورغ اليوم الصلاة على أرواح ضحايا كارثة الرحلة 9268 التي أقلعت من شرم الشيخ نحو بطرسبورغ، وأودت بأرواح 224 شخصا، منهم 24 طفلا، ما يعد أكبر كارثة جوية في تاريخ الطيران المدني الروسي.

وتوافد عشرات الأشخاص لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري بالقرب من القديس سيرافيم في بطرسبورغ حيث ووري ضحايا الكارثة الثرى.

وأقيمت مراسم تذكارية أيضا أمام نصب تمت إقامته في مدينة فسيفولوجسك قرب سان بطرسبورغ.

في غضون ذلك، أقام راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في القاهرة، كبير القساوسة، الأب فيكتور كولاغا، اليوم قداسا تذكاريا بمشاركة سفير موسكو لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، وغيره من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في البلاد.

وتحطمت الطائرة من طراز "آير باص 320" التابعة لشركة "كوغاليم أفيا" الروسية في 31 أكتوبر 2015 جراء انفجار عبوة ناسفة داخلها، وتبنى تنظيم "داعش" العمل الإرهابي هذا.

المصدر: RT