وفاة رجل دين روسي كبير بكورونا

توفي في موسكو، الرئيس السابق للجنة البطريركية الأرثوذكسية للأسرة وحماية الأمومة والطفولة، القمص دميتري سميرنوف، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقبل ذلك قالت الأنباء، إن سميرنوف يخضع للعلاج بعد إصابته بمرض كوفيد-19، في مايو. وفي أغسطس تم إعفائه من منصبه الكنسي لأسباب صحية، وفي سبتمبر نُقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

ولد سميرنوف، في موسكو في 7 مارس 1951. ووفقا لموقع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، تخرج سميرنوف من مدرسة موسكو اللاهوتية، وبعد ذلك تخرج من الأكاديمية الدينية. وخدم كاهنًا في العاصمة.

في فترة 2003-2013 ، ترأس القسم السينودسي للتعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وفي الفترة من 2013 إلى 2020 - خدم كرئيس للجنة البطريركية لقضايا الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.

المصدر: نوفوستي