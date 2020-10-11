روسيا تتحدث عن جوهر سياستها الخارجية

ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المهمة الأساسية لسياسات روسيا على الساحة الدولية تتمثل في ترسيخ التعايش بين الدول على اختلافها.

وقالت زاخاروفا في حديث لفناة "روسيا 1" اليوم الأحد: "جوهر سياستنا الخارجية لا يكمن في تثبيت أن الغرب لا يمتلك حقا أخلاقيا ليكون زعيما للبشرية".

وأضافت: "تتمثل مهمتنا في إرساء الانسجام في العلاقات الدولية، في إقامة قاعدة للشؤون الدولية تتيح التعايش بين دول مختلفة تتميز بأنظمة ومستويات تقدم متباينة. هذه هي إحدى مهمات سياستنا الخارجية بل أحد أهدافنا على الساحة الدولية".

وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التصورات حول عالم أحادي القطب أصبحت وهمية، مشددا على ضرورة التكيف مع الظروف الجديدة.

وقال بوتين في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "على الأمم المتحدة أن تعكس في تطورها ديناميكية القرن الـ21 والتكيف بشكل ممنهج مع العالم المعاصر، الذي يزداد تعقيدا ويصبح متعدد الأقطاب والأبعاد بشكل مطرد".

المصدر: وكالات