الكرملين ينفي تطوير أي أسلحة كيميائية في روسيا

جدد الكرملين رفضه للاتهامات الموجهة إلى موسكو في قضية التسميم المزعوم للمدون الروسي أليكسي نافالني، مؤكدا التزام الحكومة الروسية بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

واستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، قطعيا إمكانية ممارسة أي أنشطة متعلقة بتطوير أو تحديث سلاح كيميائي داخل روسيا، واصفا ذلك بأنه أمر مستحيل على الإطلاق.

وشدد بيسكوف على أن روسيا تفي على نحو صارم بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وجاء هذا التصريح على خلفية إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس أن نافالني المتواجد حاليا في ألمانيا خضع للتسميم باستخدام مادة كيميائية سامة من نوع "نوفيتشوك" غير مسجلة لدى المنظمة.

المصدر: إنترفاكس