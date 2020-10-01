خبراء غربيون يعترفون بقوة الجيش الروسي

ذكرت بلومبرغ، مستندة على تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، أن القوات المسلحة الروسية أصبحت الآن أكثر استعدادا للقتال من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة.

إقرأ المزيد

ولفت المحللون في التقرير المذكور إلى أن الجيش الروسي بفضل الإصلاحات والاستثمارات وصل إلى قوة غير مسبوقة خلال العقد الماضي.

وأشير في هذا الصدد إلى رصد تحسن كبير في الترسانة النووية والقوات الفضائية الجوية، فيما اعتبر الخبراء التقدم في القوات البرية والبحرية متفاوتا.

ويتحدث التقرير في الوقت نفسه عن "استعداد" موسكو لاستخدام القوات المسلحة أو التهديد باستخدامها، كما يصف القوات المسلحة الروسية بأنها تحولت اليوم إلى "أداة حربية فعالة".

يشار إلى أن روسيا أكدت مرارا أنها لا تنوي مهاجمة أي أحد، وأن تعزيز قدرات الجيش أمر ضروري للدفاع عن البلاد، حيث زاد الناتو نشاطه بشكل كبير بالقرب من الحدود الروسية في السنوات الأخيرة.

وكانت بوابة "Zhongguo Junwang" الصينية قد وصفت في مارس الماضي الأسلحة الروسية فرط الصوتية بأنها ليس فقط رمزا للقوة العسكرية الروسية فحسب، بل هي أيضا ورقة رابحة ضد الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة الصينية الإلكترونية إلى أن أنظمة الصواريخ فرط الصوتية الروسية "كينجال" سيجري قريبا تثبيتها على القاذفات الاستراتيجية "تو – 160 إم".

المصدر: iz.ru