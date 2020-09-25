بوتين يصل إلى تدريبات "القوقاز 2020"

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ميدان تدريب كابوستين يار في منطقة أستراخان جنوبي البلاد، حيث سيراقب المرحلة الرئيسية من التدريبات الاستراتيجية "القوقاز - 2020".

وتوجه بوتين إلى التدريبات بطائرة مروحية برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو.

Шойгу прилетел на учения на вертолете вместе с Путиным, но, как и положено министру обороны, встречал Верховного главнокомандующего у трапа. pic.twitter.com/1cO03jd4UN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 25, 2020

​وتتواصل اليوم المناورات النارية، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفن أسطول البحر الأسود أطلقت نيرانا صاروخية ومدفعية على أهداف جوية في إطار تمرين "القوقاز 2020".

​وتجري المناورات "قوقاز 2020" في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر، في أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية وفي البحر الأسود وبحر قزوين، تحت قيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف.

​ويشارك فيها نحو 80 ألف شخص بينهم عناصر وزارة الطوارئ والحرس الوطني، بالإضافة إلى نحو 1000 عسكري من أرمينيا وبيلاروس وإيران والصين وميانمار وباكستان.

المصدر: وكالات