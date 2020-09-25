على خلفية ارتفاع حاد في وتيرة تفشي كورونا.. عمدة موسكو يوجه نداء لسكان العاصمة

شهدت العاصمة الروسية موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا حادا في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصد 1560 حالة جديدة للعدوى في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1050 حالة أمس، أي أكبر حصيلة منذ 12 يونيو عندما تم تسجيل 1714 إصابة.

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وإجمالا، سجلت في العاصمة حتى اليوم 281968 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 5129 حالة وفاة و242883 حالة شفاء.

في هذا السياق، وجه عمدة المدينة سيرغي سوبيانين نداء إلى سكان العاصمة، داعيا إياهم إلى الالتزام على نحو صارم بارتداء الكمامات والقفازات في وسائل النقل والمحالات التجارية وغيرها من الأماكن العامة.

وناشد سوبيانين المواطنين المسنين (فوق سن 65 عاما) والمعانين من أمراض مزمنة إلى الامتناع قدر الإمكان عن مغادرة منازلهم ولقاء ذويهم الذين يعيشون بشكل منفصل.

ودعا عمدة موسكو الشركات في مدينته إلى تحويل أكبر عدد ممكن من موظفيها إلى نظام العمل عن بعد، مبديا أمله في أن تتيح هذه الإجراءات تفادي العودة إلى القيود المشددة التي تم فرضها لكبح جماح الجائحة في الربيع الماضي.

المصدر: RT + نوفوستي