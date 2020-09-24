الكشف عن ميزة كبرى في اللقاح الروسي الثاني المضاد للفيروس التاجي

أعلن رينات مكسيوتوف، رئيس مركز "فيكتور" أن اللقاح الذي طوره المركز لن يكون المتلقون في حاجة للتطعيم به بعد الحقنة الأولى، إلا مرة كل 3 سنوات.

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وفي شريط بعنوان "فيروس خطير. لقاحات"، قال مكسيوتوف: "بعد دورة التطعيم، لن تكون هناك حاجة إلى إعادة تطعيم تالية أكثر من مرة كل ثلاث سنوات".

وأفات الهيئة الروسية المعنية بحقوق المستهلك ورفاهية المواطن في وقت سابق بأنه من المقرر إجراء دراسات ما بعد التسجيل للقاح "أبيواك كورونا"، المضاد لعدوى الفيروس التاجي الذي يعمل على تحضيره مركز "فيكتور" بنهاية شهر أكتوبر تقريبا، فيما من المقرر الانتهاء من إجراءات التسجيل الرسمية للقاح الروسي الثاني ضد كورونا بحلول 15 أكتوبر.

المصدر: تاس