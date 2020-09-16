روسيا ستبيع 100 مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا إلى الهند

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء عن توقيعها صفقة كبيرة بشأن تصدير لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى الهند.

وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أنه أبرم عقدا مع شركة Dr. Reddy الهندية العملاقة العاملة في مجال إنتاج الأدوية بشأن التعاون في إجراء الاختبارات السريرية للقاح الروسي الذي يحمل اسم "سبوتنيك V" في الهند.

وبعد انتهاء الاختبارات، يقضي العقد بتصدير 100 مليون جرعة من اللقاح إلى الهند، ومن المتوقع أن تصل أول دفعة من "سبوتنيك V" إلى البلاد أواخر العام الجاري.

وأشار رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إلى أن الهند تعد من الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي على مستوى العالم، مبديا أمله في أن يمنح العقد المبرم هذا البلد "آلية آمنة تم إثبات فعاليتها علميا" في مكافحة الوباء.

من جانبه، رحب المدير العام والرئيس المشارك لمجلس إدارة Dr. Reddy، جي. في. براساد، بإجراء المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح الروسي في الهند، معربا عن أمله في أن يساعد "سبوتنيك V" على محاربة جائحة كورونا في البلاد.

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل رسميا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد وشرعت في إنتاجه.

وكان صندوق الاستثمارات المباشرة قد أبرم منذ ذلك الحين عقودا على تصدير اللقاح الروسي إلى كازاخستان والمكسيك والبرازيل، بالإضافة إلى اتفاق شراكة يقضي بإنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح في الهند.

المصدر: نوفوستي + رويترز