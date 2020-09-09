مركز "غامالي" يرد على الاتهامات بعدم دقة البيانات المنشورة عن لقاح "سبوتنيك V"

رفض مركز "غامالي" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بشكل قاطع، الاتهامات بعدم دقة البيانات الإحصائية عن لقاح "سبوتنيك V " المنشورة في المجلة الطبية البريطانية "The Lancet".

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وكانت ظهرت في اليوم السابق رسالة من مجموعة من العلماء تتكون من 19 شخصا على الموقع الإلكتروني "Cattivi Scienziati"، أعلنوا فيها عدم ثقتهم في الدراسة المنشورة في تلك المجلة الطبية الشهيرة بحجة، أنماط البيانات المتكررة بها.

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" عن دينيس لوغونوف، نائب مدير الأبحاث في مركز"غامالي" تأكيده أن "البيانات المنشورة موثوقة ودقيقة، وقد اجتازت اختبارات قام بها خمسة مراجعين من مجلة لانسيت البريطانية. وتم تقديم بروتوكول سريري كامل إلى مكتب تحرير المجلة. لقد قدمنا ​​بالضبط البيانات التي تحصلنا عليها، وليس البيانات التي يجب أن تعجب الخبراء الإيطاليين".

يذكر أن مجلة "The Lancet" كانت نشرت نتائج تجارب اللقاح الروسي المضاد للفيروس التاجي المستجد في 4 سبتمبر، لافتة إلى أن 76 شخصا شاركوا في مرحلتي التجارب على اللقاح، وقد كوّن الدواء لدى الجميع "استجابة مناعية خلطية وخلوية ثابتة".

المصدر: كوميرسات