مفتي موسكو يكشف عن إصابته بكورونا

كشف مفتي مدينة موسكو، إلدار علاء الدينوف، عن إصابته بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وقال المفتي في رسالة بالفيديو وجهها إلى متابعيه في "إنستغرام": "لقد مرضت للأسف منذ فترة معينة، فقد لحق كوفيد-19 بعائلتي أيضا.. كانت هناك أيام عصيبة ولم يتم التشخيص في الحال، وإذا كانت ثمة أعراض معينة، لكننا ظننا حتى النهاية أنه ليس كوفيد بل مرض تنفسي عادي أو إنفلونزا. غير أنه جرى تأكيد الإصابة بكوفيد-19".

ويتولى إلدار علاء الدينوف إفتاء العاصمة الروسية منذ العام 2013، بعد أن شغل إماما في مسجد موسكو الجامع منذ العام 2003.

المصدر: تاس