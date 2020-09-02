الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا للتحقيق في "محاولة اغتيال" المعارض نافالني

دان الاتحاد الأوروبي ما وصفه بأنه "محاولة اغتيال" المعارض الروسي أليكسي نافالني، داعيا لإجراء التحقيق في تسميمه المحتمل.

وجاء في بيان للمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأربعاء، أنه "من الضروري أن تجري روسيا تحقيقا دقيقا وشفافا" في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأشار بوريل إلى أن "استخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف مرفوض تماما ويعتبر انتهاكا للقانون الدولي"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي "يدين محاولة الاغتيال بأشد العبارات".

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وكانت ألمانيا قد أعلنت أن المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي نقل إلى ألمانيا بطلب من ذويه لمواصلة علاجه إثر دخوله في غيبوبة، تعرض للتسميم بالمادة الكيميائية السامة المعروفة إعلاميا بغاز "نوفيتشوك".

من جهة أخرى، لم يعثر الأطباء الروس على أي سم في تحاليل نافالني قبل نقله إلى ألمانيا، ودعت موسكو السلطات الألمانية لتقديم أدلة على تسميمه.

المصدر: رويترز