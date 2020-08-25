زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب كامتشاتكا الروسية

سجلت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة في روسيا، مساء الثلاثاء، زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا شمال شرق البلاد.

وأوضح مكتب الهيئة في كامتشاتكا أن الزلزال وقع في الخليج أفاتشينسكي في الساعة 09:53 بالتوقيت المحلي.

وقالت إن "مركز الزلزال وقع على بعد 98 كيلومترا شرقي مدينة بيتروبافلوفسك – كامتشاتسكي، بينما كان مصدره على عمق 50 كيلومترا".

وبين الخبراء أن سكان بعض مناطق المدينة شعروا بهزات أرضية بقوة تراوحت بين 2 إلى 3 درجات، فيما لم ترد حتى الآن أي تقارير بشأن سقوط إصابات أو أضرار مادية، ولم يتم إعلان خطر تسونامي.

المصدر: وكالات روسية