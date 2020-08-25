السلطات الأمريكية تعتقل مواطنا روسيا بتهمة "محاولة ارتكاب جريمة سيبرانية بهدف ابتزاز أموال"

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال المواطن الروسي، يغور كريوتشكوف، في مدينة لوس أنجلوس بتهمة تدبير تآمر بهدف ارتكاب جريمة سيبرانية في الولايات المتحدة.

وأفادت الوزارة، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، بأن كريوتشكزف "مثل الاثنين لأول مرة أمام القضاء الفدرالي في إطار قضية مشاركته في مؤامرة تشمل تجنيد موظف في شركة غير مسماة من أجل إدخال برامج ضارة في شبكتها الحاسوبية واستخراج معطيات منها وابتزاز الأموال منها".

وقالت الوزارة إن كريوتشكوف، البالغ 27 عاما والذي دخل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية، وعد الموظف بدفع مليون دولار أمريكي له بعد إدخال البرامج.

واعتقلت السلطات الأمريكية كريوتشكوف يوم 22 أغسطس في لوس أنجلوس حيث مثل الاثنين أمام المحكمة الدائرية في المدينة، وقرر القاضي، الكسندر ماكينون، حبس المواطن الروسي حتى التوصل إلى نتائج محاكمته.

المصدر: RT