الصحة الروسية: إنتاج أول لقاح روسي ضد كورونا سيبدأ في موقعين في سبتمبر المقبل

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجد، سيبدأ في موقعين، مركز "غمالي" وشركة "بينوفارم".

وقال موراشكو خال اجتماع للرئيس الروسي مع أعضاء الحكومة: "في الوقت الحالي، سيبدأ إنتاج اللقاح في موقعين: مركز"غمالي" التابع لوزارة الصحة الروسية وشركة بينوفارم" .وفي الوقت نفسه بمساعدة وزارة الصناعة والتجارة، ومكتب مشروع "سبيربنك"، يجري تطوير اللوائح الفنية لتوسيع نطاق الإنتاج في مواقع عدد من الممثلين المحليين والمتوفرة في بلدنا."

وأضاف أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يستثمر في إنتاج اللقاح والترويج في الخارج.

وأوضح موراشكو "هناك عدد من الدول التي تبدي اهتمامًا به" واليوم أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم ، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.

وكان وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، قد اعلن في وقت سابق أيضا ،أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعة لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.

ووفقا له، سيعتمد حجم الإنتاج على احتياجات نظام الرعاية الصحية. كما أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" في شهر سبتمبر المقبل.

المصدر: سبوتنيك