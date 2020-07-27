تسجيل زيادة كبيرة في عدد الأجانب الحاصلين على الجنسية الروسية

أعلنت فالنتينا كازاكوفا، رئيسة مديرية شؤون الهجرة بوزارة الداخلية الروسية، أن حوالي 300 ألف أجنبي حصلوا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام على الجنسية الروسية.

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ولفتت كازاكوفا إلى تسجيل زيادة في أعداد المتقدمين للحصول على الجنسية الروسية، على الرغم من جائحة الفيروس التاجي الجديد.

وقالت كازاكوفا في مقابلة صحفية: "أسهمت في ذلك التعديلات (على قانون الجنسية) التي دخلت حيز التنفيذ في هذا العام، فقد سرت في يونيو تعديلات سمحت بتقليص فترة النظر في طلب الحصول على الجنسية من ستة إلى ثلاثة أشهر".

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن وزارة الداخلية رصت زيادة في العدد السنوي للطلبات المقدمة من المواطنين الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية الروسية، وفيما تحصل في عام 2019 على الجنسية الروسية حوالي 500 ألف شخص، تقدم في النصف الأول من هذا العام أكثر من 300 ألف شخص للحصول عليها وقُبلت طلباتهم.

علاوة على ذلك، دخل في 24 يوليو الجاري حيز التنفيذ قانون اتحادي يُبسط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للأجانب وعديمي الجنسية.

المصدر: iz.ru