الأمن الروسي يحيد 4 مسلحين في شمال القوقاز - فيديو

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عن تحييد أربعة مسلحين في منطقة تشيغيم في كباردينو – بلقاريا شمالي القوقاز جنوب غربي روسيا.

وأشار بيان صدر عن الهيئة، إلى أن "الأمن أحبط هجوما إرهابيا ضد ضباط إنفاذ القانون في كباردينو-بلقاريا، تم التخطيط له من قبل أعضاء مجموعة موالية لـ(داعش)".

وأضاف البيان: "نتيجة لعمليات الاستطلاع والبحث، تم العثور على 4 مسلحين مطلوبين في المنطقة الجبلية والغابات في منطقة تشيغيم، وأثناء القيام بعملية إلقاء القبض عليهم، أقدم المسلحون على فتح النار على أفراد القوات الأمنية الأمر الذي أدى إلى إصابة بعض رجال إنفاذ القانون بجروح ليست بالخطيرة".

وأشار البيان، إلى العثور على أسلحة وذخائر كانت بحوزة المسلحين.

وشدد البيان على رفع دعوى جنائية بموجب مادتي "الهجوم الإرهابي"، و "التصنيع غير المشروع للأسلحة"، من القانون الجنائي الروسي.

المصدر: "نوفوستي"